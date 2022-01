Corona in Jüchen : Impfaktionen an der Neusser Straße

Impfaktionen an der Neusser Straße

Corona in Jüchen

In Jüchen wird geimpft (Symbolfoto). Foto: dpa/Moritz Frankenberg

Jüchen Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Geimpft wird mit dem mRNA-Impfstoff des Herstellers Moderna.

Eine mobile Corona-Impfaktion bietet der Rhein-Kreis Neuss am Freitag, 21. Januar, von 10 bis 13 Uhr an der Neusser Straße 118 an. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Geimpft wird mit dem mRNA-Impfstoff des Herstellers Moderna sowie dem nur für Menschen ab 18 Jahren zugelassenen Vakzin von Johnson & Johnson.