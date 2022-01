Corona in Jüchen : Etliche Personal-Ausfälle in drei Kindertagesstätten

Jüchen Die Kindertagesstätte St. Pantaelon in Hochneukirch hat nach Corona-bedingter Schließung vor einer Woche seit Montag, 24. Januar, wieder geöffnet.

Erhebliche Personalausfälle gibt es auch in städtischen Kitas. In der Tagesstätte „Sausewind“ in Hochneukirch hat neben vier Mitarbeitenden, die sich bereits in Quarantäne befanden, ein weiterer Mitarbeitender ein positives PCR-Test-Ergebnis. „Vier weitere warten auf Testergebnisse“, erklärt Stadtsprecher Norbert Wolf. Somit fehlten Montag neun Beschäftigte. Eine Betreuung war dennoch gewährleistet, „da viele Eltern ihre Kinder aus Angst vor Ansteckung zu Hause lassen“.

In der städtischen Kita in Otzenrath warteten zusätzlich zu vier Mitarbeitenden die bereits in Quarantäne waren, drei nach positiven Schnelltests aufs PCR-Ergebnis. Am Montag liefen in den Tagesstätten wieder Lolli-Tests, die Pool-Tests werden nun ausgewertet.