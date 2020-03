Park bleibt geöffnet : Schloss Dyck in Zeiten des Coronavirus

Jüchen Die Planungen für 2020 geraten bei der Stiftung durcheinander, laufen für Mai und Juni aber weiter. Der Park bleibt vorerst geöffnet.

Das gilt etwa für das Genussfestival, das vom 21. bis 24. Mai stattfinden soll und dem Kultur- und Partnerschaftsausschuss der Stadt Jüchen in seiner jüngsten Sitzung vorgestellt wurde. Denn es ist eine neue Veranstaltung im Jahreslauf von Schloss Dyck. Rund um das lange Wochenende an Christi Himmelfahrt ist auf der Orangeriehalbinsel eine exklusive Auswahl an kulinarischen Angeboten geplant. Eine lange weiße Tafel soll aufgebaut werden, zudem werden Picknickdecken verteilt, auf denen Wein, exotische Köstlichkeiten und kulinarische Angebote von regionalen Anbietern serviert werden. Dies alles wird mit Live-Musik und einigen Ausstellern gewürzt.

Es gab auch ein besonderes Jubiläum im vergangenen Jahr. Denn am 20. Dezember konnten die Freunde und Förderer von Schloss Dyck ihr 100. Schlosskonzert aufführen. Die 101. Auflage wird aber nun auf sich warten lassen. Denn die ursprünglich am 29. März geplante Veranstaltung wurde nach Mitteilung der Stiftung wegen der Coronavirus-Gefahr abgesagt. Dennoch: Die Freunde und Förderer von Schloss Dyck wurden im Fachausschuss gelobt. Sie hätten Schloss und Stiftung im Laufe der Jahre nachhaltig unterstützt. Dazu gehören Sanierungsmaßnahmen an den Brüstungsmauern und an den Wärterhäuschen am Hochschloss ebenso wie an der Schlosskapelle und in den Räumen im Hochschloss.