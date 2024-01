CDU Jüchen Wird Stefan Heckhausen neuer Fraktionschef?

Die Jüchener Christdemokraten hätten für ihren Neujahrsempfang wohl kaum einen feierlicheren Ort wählen können als das Hochschloss von Dyck. Tatsächlich gab es da am Wochenende Grund anzustoßen, denn auf dem Plan stand die Würdigung mehrerer langjähriger Mitglieder im Beisein des Generalsekretärs der CDU NRW, Paul Ziemiak. So wurde es dem Bundestagsabgeordneten zuteil, André Meyer für seine 25-jährige, Norbert Esser für seine 40-jährige sowie Karl-Theo Hensen, Hedwig Kuhn, Christian Nelles und Hans-Dieter Röder für ihre 50-jährige Mitgliedschaft zu würdigen. Weitere Jubilare, die die Veranstaltung nicht besuchen konnten, sollen nachträglich eine Urkunde erhalten, wie Parteivorsitzender Justin Krönauer sagt. Dazu zählen Wilfried Obst und Renate Wimmer, die jeweils 60 Jahre Mitglied in der Union sind.