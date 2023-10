CDU-Fraktion CDU Jüchen kritisiert Bundespolitik

Der Strukturwandel ist eines der beherrschenden Temen in Jüchen. Was passiert mit der Stadt, wenn der Tagebau weg ist? Und wie können die Herausforderungen für den Haushalt bewältigt werden? Für eine Diskussion über solche Fragen hatte die CDU Jüchen mit Justin Krönauer als Vorsitzendem zwei Abgeordnete eingeladen: Bundestagsabgeordneten Ansgar Heveling und Landtagsabgeordneten Lutz Lienenkämper (beide CDU). Bei der Diskussion im Nikolauskloster wurde festgestellt, dass die Verfüllung des Restlochs sowie der Bau der Rheinwasser-Transportleitung hohe Priorität haben müssten. Für die Gestaltung der Tagebaulandschaft sei eine gemeinsame Kraftanstrengung aller politischen Ebenen nötig, Jüchen müsse entsprechend bei Fördermaßnahmen berücksichtigt werden. Kritisiert wurde, dass der Bund Kommunen immer neue Aufgaben aufdrücke, diese aber nicht ausreichend finanziere. Der nahende Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung zwinge zu Rekordinvestitionen in Schulen. Auch die Unterbringung einer steigenden Zahl geflüchteter Menschen fordere die Haushalte massiv. „Die mehr als angespannte Situation zwingt 40 Prozent der Kommunen in NRW in die Haushaltssicherung. Der Spielraum für politische Entscheidungen wird uns genommen“, erklärt Stefan Heckhausen, stellvertretender Fraktions- und Parteivorsitzender.