CDU in Jüchen und Erkelenz Offener Brief zur Tagebau-Pipeline – Dormagen „tritt Solidarität mit Füßen“

Mit einem offenen Brief wenden sich die Christdemokraten aus Kostenpflichtiger Inhalt Jüchen und Erkelenz öffentlich an die Stadt Dormagen und den dortigen Stadtrat. Es geht um die Rheinwassertransportleitung, durch die ab 2030 das Wasser zur Verfüllung der Tagebaue Garzweiler und Hambach strömen soll. In Dormagen aber stößt das Mammutprojekt kurz vor Baubeginn auf Ablehnung, von manchen wird es gar gänzlich in Frage gestellt. Die Stadt will gegen das Projekt vorgehen. Bei den Tagebau-Anrainern – darunter Jüchen und Erkelenz – löst das „Verwunderung und Fassungslosigkeit“ aus. So ist es in dem zweiseitigen Schreiben formuliert, das die CDU-Verbände beider Städte aufgesetzt haben. Am Dienstag wurde es öffentlich.