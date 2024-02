CDU in Jüchen Erik Packbier führt jetzt den Ortsverband Hochneukirch-Otzenrath

Die CDU in Kostenpflichtiger Inhalt Jüchen hat Erik Packbier als neuen Vorsitzenden ihres Ortsverbands Hochneukirch-Otzenrath vorgestellt. Ein entsprechendes Votum für den 54 Jahre alten Ratsherrn aus dem Ortsteil Holz war bereits bei einer Mitgliederversammlung am 20. Januar ergangen. Packbier folgt damit auf Mario Broisch, der nach 15 Jahren an der Spitze des Ortsverbands in Folge von internen Streitigkeiten abgewählt worden war – so wie schon zuvor in seiner Funktion als Vorsitzender der Jüchener CDU-Ratsfraktion.