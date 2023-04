Politik in Jüchen CDU steht vor Führungswechsel

Die Union in Jüchen will sich neu aufstellen, bei der Mitgliederversammlung am 22. April sollen, wie die CDU jetzt ankündigt, fünf Arbeitskreise gebildet werden, um das Wahlprogramm für die Kommunalwahl 2025 zu gestalten. Doch der CDU-Stadtverband Jüchen wird sich auch personell aufstellen. Auch wenn nach außen Stillschweigen bewahrt wird, stehen die Christdemokraten vor einem Generationswechsel an ihrer Spitze. Nach Informationen der NGZ wird Ralf Cremers (60) bei den turnusgemäßen Vorstandswahlen nicht erneut für das Amt des Vorsitzenden antreten. Für den Vorsitz kandidieren, soll demnach Justin Krönauer. Nach seiner Wahl dürfte der 21-Jährige einer der jüngsten Stadtverbandsvorsitzenden der Union im weiten Umfeld sein. Gedacht ist an einen Ämtertausch, Cremers soll als erster stellvertretender Vorsitzender kandidieren, bislang ist dies Krönauer.