Bundestagswahl in Jüchen : Stadt rechnet mit rund 7000 Briefwählern

Bundestagswahl in Jüchen

Jüchen Mit rund 7000 Briefwählern bei insgesamt circa 19.500 Wahlberechtigten rechnet die Stadtverwaltung bei der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September. Bei der vergangenen Bundestagswahl 2017 hatten lediglich circa 5200 Jüchener von der Briefwahl Gebrauch gemacht.

Allgemein geht der Trend zur Briefwahl“, sagt Lukas Bättgen vom Wahlamt, der im Rathaus die Bundestagswahl vorbereitet. Hinzu komme noch ein anderer Faktor: Corona. Mancher Wähler wird wohl, um Kontakte zu vermeiden, auf den Gang in eines der 22 Wahllokale verzichten und lieber bei der ab Anfang September möglichen Briefwahl zu Hause seine Kreuze machen.

Die mittlerweile zweite Wahl unter Corona-Bedingungen bereitet die Verwaltung vor – der Vorteil. „Wir halten uns an unser Konzept bei den Kommunalwahlen“, sagt Bättgen. Einbahn-Regelung und Abstandsregeln gelten wie schon vom Herbst vergangenen Jahres bekannt. Nach jetzigem Stand wird in den Wahllokalen Maskenpflicht gelten“, erklärt Bättgen. Für Wähler, die ihre Maske vergessen, würden einige Schutzmasken bereit liegen.

Mit ihrer Erst- und Zweitstimme werden die Wähler am 26. September die Zusammensetzung des Bundestages festlegen. 27 Parteien und politische Vereinigungen stehen auf den Wahlzetteln, an die Stadtverwaltung geliefert wurden diese noch nicht. „Wir rechnen damit in der kommenden Woche“, sagt Bättgen. Zurzeit laufen Vorbereitungen für die Briefwahl, zudem müssen die Wahlbenachrichtigungskarten bis zum 2. September zugestellt sein. Auf der Wahlbenachrichtigung ist auch der Antrag auf Briefwahl abgedruckt.