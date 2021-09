Bundestagswahl 2021 in Jüchen : Bürgerbüro ist bei Fragen zur Wahl kurzfristig noch erreichbar

Jüchen Briefwahlunterlagen können auch am Sonntag noch abgegeben werden. Mehr als 7000 Jüchener hatten sie beantragt. Die Infos dazu.

In der Stadt Jüchen hatten bis Freitagmorgen 7217 Menschen Briefwahlunterlagen beantragt. Bei Nachweis einer Krankheit kann laut Stadt sogar noch am Wahlsonntag in der Zeit von 8 bis 15 Uhr die Briefwahl beantragt werden, dafür ist die Wahlbenachrichtigung oder der Personalausweis nötig. Die Briefwahlunterlagen mit den Stimmzetteln müssen per Post bis 18 Uhr im Rathaus eingetroffen sein beziehungsweise bis dann im Rathaus-Briefkasten liegen.