Lehmcontainer vom BUND Jüchen in Gierath Schwalben mit feuchtem Lehm beim Nestbau helfen

Während Rauchschwalben sich eine Nistmöglichkeit in Vieh- oder Pferdeställen suchen, bringen Mehlschwalben ihr kugelförmiges Nest meist an senkrechten Häuserwänden an. Nur an solchen Stellen ist die Brut der Schwalben vor Fressfeinden wie Katzen und Mardern sicher. Das dafür wichtigste Baumaterial ist feuchter Lehm, den sie normalerweise auf unbefestigten Feldwegen, Brachen und Äckern finden. Doch in den vergangenen Jahren war das Frühjahr oft so trocken, dass die Schwalben den harten und trockenen Lehm nicht aufnehmen geschweige denn Nester damit bauen konnten. Zum Ausbessern alter Nester ist ebenfalls feuchter Lehm nötig.