Von der Flasche zur Abgabestelle BUND Jüchen sammelt sieben Kubikmeter Korken

Bei den gesammelten Korken handelt es sich in erster Linie um Weinkorken, die Bürger an mehreren Stellen im Stadtgebiet in eigens aufgestellte Tonnen geworfen haben. Gesammelt werden die Korken unter anderem beim Baubetriebshof an der Wilhelmstraße in Jüchen, im Netto-Markt Hochneukirch, beim Biobauernhof Essers in Neuenhoven, beim Apfelhof Schrey in Otzenrath und beim Landmarkt Wey.