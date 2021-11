Weihnachtswunschbaum aufgestelllt : Bürgerstiftung und viele Jüchener erfüllen 146 Kinderwünsche

Jüchen Die Weihnachtswunschbaumaktion der Bürgerstiftung ist gestartet. Jüchener können, anders als in vorigen Jahren, konkrete Wünsche von Jungen und Mädchen erfüllen. Aber auch Geldspenden sind möglich, die Stiftung beschafft dann das Gewünschte.

Das Verfahren haben Vorstandsvorsitzender Joachim Drossert und sein Team allerdings etwas geändert: Die Jüchener können wie in früheren Jahren für ein Geschenk Geld spenden (Kontonummer steht auf den Karten am Baum) oder – und das ist neu – in der Sparkasse erfragen, welches Geschenk das jeweilige Kind sich konkret wünscht. Der Schenkende besorgt dann das Gewünschte und bringt es weihnachtlich verpackt bis zum 6. Dezember in den Sparkassen-Filialen in Jüchen oder Hochneukirch vorbei. „So können wir Wünsche gezielt erfüllten“, nennt Joachim Drossert den Vorteil. In früheren Jahren hatten Bürger und Stiftung nämlich je nach Altersgruppe und Geschlecht selbst die Geschenke ausgewählt, „das war nicht immer einfach“, sagt Drossert. „Das Interesse der Jüchener an der Aktion ist groß“, erklärt Kerstin Schwamm-Ingenfeld, stellvertretende Leiterin der Sparkassenfiliale, zur Hilfsbereitschaft.