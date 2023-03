Neues Lese-Angebot im Ortskern Bücherschrank am Markt in Jüchen aufgestellt

Der Schrank besteht aus Cortenstahl, die Türen schließen selbsttätig, damit die Bücher – für rund 200 ist Platz – vor Regen geschützt sind. Die ehrenamtliche Patenschaft für den Schrank übernehmen Sandra Lohr und Heiderose Rönick von der Frauen Union, die regelmäßig nach dem rechten sehen wollen. „Wir waren begeistert, als 2021 der Bücherschrank in Hochneukirch am Adenauerplatz aufgestellt wurde. So etwas wollten wir auch für den Markt in Jüchen“, erzählt Sandra Lohr, Vorsitzende der Frauen Union. Sie hatte Krimis und Kinderbücher mitgebracht. Für junge Leser gibt es ebenso ein Fach wie für internationale Literatur. Thomas Knur von der NEW, Judith Meuter von Westenergie und Bürgermeister Harald Zillikens bestückten bei der Eröffnung ebenfalls den Schrank mit einer Erstausstattung.