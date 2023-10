BSHV Jüchen Toller Königsehrenabend und emotionaler Abschied verdienter Schützen

Der Vize muss dafür sorgen, dass Festmusik und Zugmusik funktionieren. „Er sucht und verpflichtet die Musiker für unsere Feste und muss immer einen Blick für neue Tambourcorps haben“, so Lindgens. Insbesondere in der schweren Corona-Zeit habe Erke stets den Kontakt zu den Musikern gehalten, sie aufgemuntert und zum Weitermachen ermutigt. Das Ergebnis dieses Engagements: „Während in den letzten Jahren viele Vereine keine Musiker mehr bekommen oder viele Bands aufgegeben haben, können wir in Jüchen nach wie vor unseren Festzug mit fünf Musikabteilungen und unserer Tanzabende in gewohnter Manier durchführen.“ Das sei insbesondere Erke zu verdanken, der nun ebenso aus der ersten Reihe zurücktritt wie Ralf Thorissen.