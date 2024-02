Brauchtum im Stadtgebiet Jüchener halten Tradition der Schützen- und Heimatfeste hoch

Vom 30. April bis zum 1. Mai feiert der BSV Gierath-Gubberath seine Frühkirmes auf dem Schützenplatz an der Gubberather Straße. Gleich drei Vereine haben ein Maibaumsetzen angekündigt, alle am 30. April: in Hochneukirch, in Holz (mit anschließendem Tanz) und in Otzenrath. „Tanz in dem Mai“ steht auch bei der Dorfgemeinschaft Damm am 30. April im Kalender. Nach dem Dorffest in Holz steht vom 10. bis zum 13. Mai das erste Schützenfest auf dem Programm: in Garzweiler, wo die Sebastianus-Bruderschaft das Fest ausrichtet. Eine Woche später, vom 17. bis 21. Mai steht das Schützen- und Heimatfest in Hochneukirch auf dem Plan.