Gewerbegebiet in Jüchen : BMW Stiller kehrt zurück

Das BMW- und Mercedes-Autohaus Stiller baut im Gewerbegebiet an der Robert-Bosch-Straße. Damit kehrt die Firma nach ihrem „Zwangsumzug“ nach Mönchengladbach wieder nach Jüchen zurück. Foto: Dieter Staniek

Ironie des Schicksals: Der Hochneukircher wanderte mit seinem BMW- und Mercedes-Handel ab, weil er das Grundstück am Kreisverkehr Robert-Bosch-Straße nicht bekommen konnte. Jetzt baut er nur wenige Meter entfernt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gundhild Tillmanns

Mit seinem BMW-und Mercedes-Autohandel kehrt Georg Stiller jetzt nach Jüchen zurück. Der Hochneukircher, der zeitweilig mit seiner Firma nach Mönchengladbach abgewandert war, weil er das von ihm erwünschte Grundstück am Kreisverkehr an der Robert-Bosch-Straße in Jüchen nicht bekommen konnte, baut nun doch in dem Gewerbegebiet. Allerdings entsteht seine neue Hauptniederlassung einige Meter weiter neben der Firma „Holzvisionen“. Die Bodenplatte für das Gebäude ist schon zu erkennen, und Georg Stiller hofft, dass der Autohandel mit Werkstatt und Lackiererei bis zum Jahresende fertiggestellt sein wird. Ob er dann den Betrieb in Mönchengladbach aufgibt, das habe er noch nicht entschieden. Es hänge von der weiteren Entwicklung im Automarkt ab. „Meine Stammbelegschaft zieht mit nach Jüchen“, sagt Stiller über sein sechsköpfiges Team.

Wie eine Ironie des Schicksals muss es für Georg Stiller anmuten, dass er nun doch noch den Zuschlag für seine Ansiedlung im Gewerbegebiet an der Robert-Bosch-Straße erhalten hat. Denn das von ihm favorisierte Grundstück wurde ihm im Jahr 2015 vom damaligen Gemeinderat verwehrt. Die Politik wollte damals keinen Autohändler mit Werkstatt an der exponierten Lage am Ortseingang. Stattdessen hatte die Politik von der Ansiedlung eines Dänischen Bettenhauses geträumt. Es blieb bei dem „Wunschtraum“. Allerdings regelrecht zu einem Alptraum entwickelten sich dann bekanntlich die weiteren Vermarktungsversuche für das Areal am Kreisverkehr. Vergessen war der Ratsbeschluss, dort keine Autohändler mit Werkstatt zuzulassen, als BMW Kohl aus Grevenbroich „auf der Matte stand“. Schon wurde der Kauf des Grundstückes gefeiert, da folgten die Absage und die Rückabwicklung des Kaufes. Auch ein weiterer BMW-Händler, der daraufhin sein Interesse an dem Gelände bekundet hatte, ist inzwischen wieder abgesprungen. Seither liegt dieses Filetstück des Gewerbegebietes brach.

Info „Filetstück“ an der Robert-Bosch-Straße Chronologie der Absagen 2015 wird Stiller die Ansiedlung verwehrt; im Februar 2017 erwirbt BMW Kohl das Grundstück, sagt im November ab; ein anderer BMW-Händler meldet zeitweilig seine Option an.