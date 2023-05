Ringelblumen, Nießwurz und Rosen So war die Pflanzentauschbörse in Neuenhoven

Besucher brachten weitere Pflanzen mit und suchten im Gegenzug etwas Passendes für ihren Garten. Was wieder auffiel: Der Kenntnisreichtum von NaBu-Leuten und Besuchern. Nur ganz selten blieb die Frage offen, um welches Gewächs es sich da handelte. Maike Sablonski ist erst acht Jahre, aber ihre Liebe zur Natur ist bereits sehr ausgeprägt. Die Tochter von Biobauer Thomas Sablonski, der auch den Hofladen auf Haus Neuenhoven betreibt, hatte ausschließlich Samen mitgebracht, verpackt in transparenten Dosen – unter anderem Stockrosen-, Ringelblumen- und Strohblumensamen. Gerlinde Quack ist NaBu-Mitglied, verdient ihr Geld als Bauingenieurin bei Straßen NRW. Auch sie hat sich ein enormes Wissen angeeignet: Sie hatte unter anderem Mittagsblumen mitgebracht. Interessenten erfuhren, dass sie viele Monate lang in Pink blühen, dass sie schöne Bodendecker sind, die kaum Wasser brauchen – ein wichtiges Merkmal in Zeiten trockener Sommer und kostbarer Wasserressourcen. „Nießwurz blüht ab Januar, Bärlauch liebt den Schatten“, erklärt Gerlinde Quack.