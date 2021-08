Neues aus dem Nikolauskloster in Jüchen-Damm : Biblische Weinprobe und Heilkräuter-Kunde im Kloster

Damm An Leib und Seele zugleich richtet sich ein Angebot der Patres im Nikolauskloster: eine Biblische Weinprobe. Das Kloster weitet nach den Lockdowns sein Programm auch sonst wieder aus. Die wegen Corona eingeführten Freiluft-Messen auf der Klosterwiese hatte es ohne Unterbrechung gegeben, anderes musste lange pausieren.

Nun kommen über Bibelgespräche und Einkehrtage hinaus andere Angebote hinzu, etwa die Biblische Weinprobe: „Wein kommt in der Bibel häufig vor, bereits im Alten Testament“, sagt Pater Andreas Petith. Im neuen Testament verwandelt Jesus Christus bei der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein. „Und bei der Eucharistiefeier wird der Wein ins Blut Jesu verwandelt“, sagt Petith. Zudem sei „Wein ein kostbares Getränk, es erfreut des Menschen Herz“. Das soll er auch bei der biblischen Weinprobe. „Wir wollen in guter Atmosphäre zusammen kommen, Kontakte knüpfen.“ In der ungezwungenen Runde werden ein Sekt und fünf rheinhessische Hausweine aus dem klostereigenen Weinkeller verkostet. Die Büdesheimer Trauben des Weinguts Riffel reifen im Schatten des Oblatenklosters auf dem Rochusberg bei Bingen. Auch Käse und Brot wird gereicht.