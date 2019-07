Berufsfeuerwehrtag in Jüchen : Übungshalber brennt die Schule

Die Rettung von Verletzten gehörte übungshalber zum Einsatz der Jugendfeuerwehr an der Gesamtschul-Depandance in Hochneukirch. Foto: Georg Salzburg(salz)

Jüchen/Hochneukirch Beim Berufsfeuerwehrtag übte die Jugendwehr im 24-Stunden-Dienst auch einen Brandeinsatz in der Gesamtschule in Hochneukirch. Zu den Übungen gehörte auch die Personensuche unter Atemschutz und die Verletztenrettung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Einmal im Jahr fühlen sich die Mitglieder der Jugendfeuerwehr ziemlich erwachsen. Dann sind sie, wie die Großen, 24 Stunden einsatzbereit. Und sie haben während dieser Zeit mehrere kleinere und eine große Aufgabe zu bewältigen. Diesmal ging es beim Berufsfeuerwehrtag mit 24-Stunden-Wachdienst und überraschenden Einsatzbefehlen mit Vollgas zur Gesamtschule in Hochneukirch.

Dort brannte es, im total verrauchten Gebäude musste nach verletzten Personen gesucht werden, während die Drehleiter ausgefahren wurde für einen Löschangriff: So lautete das Szenario für den Übungseinsatz. Bei dem galt es auch, den Rauch aus dem Schulgebäude zu entfernen. Bürgermeister Harald Zillikens überzeugte sich höchstpersönlich von dem Engagement des Feuerwehrnachwuchses. Von 10 Uhr am Samstag bis 10 Uhr am Sonntag dauerte die Bereitschaft. In dieser Zeit sollte so einiges passieren. Natürlich konnten die Kids auch die eine oder andere Stunde schlafen, aber die Rettung von Menschen in Not und das Löschen von Feuer standen übungshalber im Vordergrund.

Info 44 Mitglieder in der Jugendfeuerwehr Jugendfeuerwehr boomt Zurzeit hat die Jugendfeuerwehr der Stadt Jüchen 44 Mitglieder. Allein im vergangenen Jahr waren völlig unerwartet 20 neue Mitglieder hinzugekommen, und das, obwohl die Feuerwehr keine große Werbeaktion gestartet hatte. Teilnehmer Die Teilnehmer an den Übungen waren zwischen zehn und 18 Jahre alt.

So ertönte am Samstag gegen 17 Uhr eine Sirene auf dem Schulgelände an der Mühlenstraße. Es folgte eine Durchsage in Dauerschleife: „Hier spricht die Schulleitung, wir haben eine ernste Lage. Warten Sie ruhig und besonnen auf die weiteren Anweisungen.“ Besonnen dürfte es im Jüchener Feuerwehrhaus vielleicht zugegangen sein, auf keinen Fall jedoch ruhig. Keine zehn Minuten später war das erste Einsatzfahrzeug vorgefahren. Der Leiter der Jüchener Feuerwehr, Heinz-Dieter Abels, war als Beobachter von Anfang an mit dabei, das Kommando hatte Stadtjugendfeuerwehrwart Julian Jungheim. Um es vorweg zu nehmen: Der 33-Jährige sollte mit den Ergebnissen zufrieden sein. Jugendfeuerwehrwartin Nina Pferdmenges beobachtete ebenfalls das Geschehen – die 28-Jährige war mit einem weiteren Löschgruppenfahrzeug vorgefahren.

Tim Isbarn (12) und Tim Nellen (10) bekamen eine Aufgabe mit enormen Aufstiegsmöglichkeiten: Der Korb der Drehleiter hievte sie auf über 20 Meter Höhe, von dort aus wurde das Flachdach der Schule mit Wasser befeuchtet. Schnell waren die vermeintlichen Verletzten – zwei Menschen und ein Dummie – gefunden worden, sie wurden durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst der Malteser versorgt. Probleme gab es mit dem Motorlüfter, der zunächst nicht anspringen wollte. Ben Kerber hatte mit seinen 16 Jahren als Abschnittsleiter schon mehr Verantwortung als die Kleinen, musste die Kräfte koordinieren. Ob er in zwei Jahren aktiver Feuerwehr werden möchte? Die Antwort war ebenso kurz wie eindeutig: „Selbstverständlich.“