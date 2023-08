Erlös für Förderverein Benefiz-Ausstellung für das Nikolauskloster

Unter dem Titel „Perspektiven der Schöpfung“ präsentieren Robert Jordan (Fotografie) sowie Malerin Gundhild Tillmanns und Maler Wolfgang Waldner ihre Benefiz-Ausstellung zugunsten des Nikolausklosters in Damm. Der Erlös ist für den Förderverein Nikolauskloster bestimmt und damit für die dringende Restaurierung der wertvollen Klosteranlage. Gerd Odenkirchen, Vorsitzender des Fördervereins, stellt dessen Aufgaben bei der Vernissage vor. Vernissage im Mazenod-Saal im Nikolauskloster in Jüchen-Damm ist am Freitag, 1. September, 18 Uhr. Zu sehen ist die Ausstellung bis einschließlich 10. September donnerstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr, sonntags von 11 bis 17 Uhr.