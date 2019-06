Filmpreis : USA-Preis für Julius Weckauf

Seattle/Hochneukirch Der elfjährige Julius Weckauf aus Hochneukirch ist beim Seattle Film Festival für seine Hauptrolle in „Der Junge muss an die frische Luft“ (englischer Titel: „All About Me“) als bester Darsteller mit dem Golden Space Needle Award ausgezeichnet worden.

Von Gundhild Tillmanns

Es zählt zu den größten Filmfestivals in Nordamerika. „All About Me“ lief als Erstaufführung vor dem nordamerikanischen Publikum.