VFL Viktoria Jüchen/Garzweiler : Fußballer spenden 1500 Euro für Jans Delfintherapie

Jüchen Gespielt wurde zur Mitfanzierung der Delfintherapie für den dreijährigen Jan Scheidemann aus Jüchen.

Das war aber auch der einzige Wermutstropfen aus Sicht der Viktoria. Borussia führte zur Halbzeit mit 3:0. In der zweiten Halbzeit gelang es dann Viktoria , kein weiteres Tor zuzulassen, was insbesondere dem in der zweiten Halbzeit eingewechselten Torhüter Tim Paulussen zu verdanken war. Nach dem Schlusspfiff gab es viel Applaus und Anerkennng für ein richtig gutes Spiel der Heimmannschaft. Am Abend wurde dann Kassensturz gemacht und voller Stolz konnte der Verein einen Spendenbetrag in Höhe von 1500 Euro für Jans Delfintherapie bilanzieren. Jans Vater ist die Spende inzwischen übergeben worden. Das geschah bezeichnenderweise am Geburtstag von Jan, der an einem Hirntumor leidet, dem es aber nach einer Operation und einer ersten Delfintherapie schon besser geht. Zum Geburtstag bekam Jan vom VFL Viktoria auch einen Trainingsanzug sowie einen Wimpel des Vereins geschenkt. Der Vater bedankte sich im Namen seiner ganzen Familie für die tolle Unterstützung des Vereins.