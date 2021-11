Advent in Jüchen : Bei der Schlossweihnacht müssen die Besucher die 2G-Regel erfüllen

Das Wasserschloss wird während der Schlossweihnacht festlich illuminiert. Der Rundweg wird verlängert, um mehr Abstand zu schaffen. Foto: Frank Kirschstein

Jüchen Am kommenden Mittwoch startet der Ticketverkauf für die Schlossweihnacht am Schloss Dyck. Besucher müssen geimpft oder genesen sein. Was sonst zu beachten ist.

Mit 140 Ausstellern und dem illuminierten Schloss Dyck soll die Schlossweihnacht an allen vier Adventswochenenden für stimmungsvolles, vorweihnachtliches Flair sorgen. Die Stiftung Schloss Dyck hat das Event an die Pandemie-Bedingungen angepasst. So wird zwischen den Ständen mehr Abstand geschaffen. Auf Angebote in Räumen wurde weitestgehend verzichtet.

Eine wichtige Neuerung: Wegen der gestiegenen Infektionszahlen und der Corona-Schutzbestimmungen gilt die 2G-Regel. Das heißt, dass die Besucher geimpft oder genesen sein müssen. Ursprünglich war für das Event die 3G-Regel geplant gewesen.

Nichts ändert sich an der Vielfalt der Angebote: Die Besucher können sich auf Weihnachtsdekorationen, Textilien, Garten- sowie Wohnaccessoires, Kunstgewerbliches, Schmuck und Kulinarisches freuen. Zum Rahmenprogramm gehört etwa das lebendige Krippenspiel an Samstagen und Sonntagen.

Am Mittwoch, 24. November, startet der Ticketverkauf für das erste Adventswochenende. Da die Besucherzahl wegen Corona begrenzt ist, rät die Stiftung, die Karten vorab im Online Shop (zu finden unter www.stiftung-schloss-dyck.de) zu kaufen. Dort können Besucher auch die verpflichtende Online-Registrierung vornehmen. Die Schlossweihnacht öffnet freitags von 14 bis 20, samstags und sonntags von 10 bis 20 Uhr. Samstags und sonntags wird ein kostenloser Shuttle-Service ab dem S-Bahnhof Büttgen sowie der Haltestelle Glehn-Hauptstraße eingerichtet. An Freitagvormittagen bleibt der Schlosspark für den normalen Besuchsbetrieb geschlossen.

Fünf mal zwei Freikarten für die Schlossweihnacht zu gewinnen

