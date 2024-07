Neue Kooperation Am Sparkassen-Automat in Bedburdyck können jetzt auch Volksbank-Kunden kostenfrei Geld abheben

Ab diesem Donnerstag, 1. August, können Kunden der Volksbank kostenfrei den Geldautomaten der Sparkasse Neuss an der Grevenbroicher Straße in Bedburdyck nutzen. Das teilte die Sparkasse am Mittwoch mit. Möglich macht das demnach eine neue Kooperationsvereinbarung mit der Volksbank Erft. Das dürfte beispielsweise Kunden in Gierath freuen: Nachdem Kriminelle dort Kostenpflichtiger Inhalt im Januar 2022 einen Geldautomaten in der damals noch bestehenden Volksbankfiliale gesprengt hatten, wurde die Filiale nie wieder eröffnet – Volksbank-Kunden in Gierath mussten seitdem auf Filialen in Jüchen oder Grevenbroich ausweichen, wenn sie bei „ihrer“ Bank direkt Geld abheben möchten. Die Kooperation in Bedburdyck macht die Wege nun kürzer.