Für Aktivitäten in Bedburdyck Karl-Justen-Halle wieder für den normalen Betrieb freigegeben

Dank der erfolgreichen, langfristigen Anmietung einer ehemaligen Gaststätte in Bedburdyck konnte eine Unterbringungslösung für 25 Personen gefunden werden. Diese werden meist zu zweit in einem Zimmer einquartiert und nutzen ergänzend Gemeinschaftsräume. Eine Unterkunft in Wohneinheiten bietet den betroffenen Personen mehr Privatsphäre und bessere Möglichkeiten einer Integration, als die Unterbringung in einer Halle.