Gelungenens Schützenfest in Stessen und Bedburdyck Festball wird von Fußballübertragung geprägt

Der Bürgerschützenverein Bedburdyck-Stessen feiert sein Fest. Man merkt dem Königspaar Jens und Katrin Kunkel an, wie sehr ihm das Königsspiel gefällt. Am Samstagabend regierte neben Kunkel auch König Fußball. Die Partie wurde im Festzelt übertragen, die Stimmung war grandios. Aber: Die gute Stimmung könnte bald ein wenig getrübt werden. Am Schützenfest-Dienstag im vorigen Jahr wurden Jens und Katrin gekrönt. Jens hatte den Vogel von der Stange geholt, weil es keinen anderen Bewerber gab. Jetzt scheint sich dieses Dilemma zu wiederholen. Bei dem Vogelschuss im April konnte erneut kein König ermittelt werden. Präsident Stefan Justen hat kaum noch Hoffnungen, dass sich in letzter Minute ein Königskandidat findet. Feiern ohne König, das habe es in Bedburdyck-Stessen noch nie gegeben.