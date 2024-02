Baustelle in Jüchen verlagert Endlich wieder freie Fahrt auf der Odenkirchener Straße

Seit dieser Woche herrscht wieder freie Fahrt auf der Odenkirchener Straße: Das Warten an den Baustellen-Ampeln ist damit Geschichte, die „Haupt-Durchfahrt“ durch Jüchen ist wieder frei. Von Oktober an war der Verkehr im Bereich des Autozentrums Gerresheim an der Einmündung zur Riekestraße beeinträchtigt. Fahrzeuge wurden einspurig über ein asphaltiertes Provisorium „halb“ über den Bürgersteig an der Baustelle vorbeigeführt; die „Odenkirchener“ als Abschnitt der B 59 wurde zum Nadelöhr. Nun aber ist die Baustelle „umgezogen“.