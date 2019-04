Zeelink-Pipeline : Gasleitung erreicht in sechs Monaten Hochneukirch

TÖNISVORST/Hochneukirch (NGZ) Jetzt beginnt die zweijährige Bauphase für die Erdgasfernleitung Zeelink von Tönisvorst bis Jüchen-Hochneukirch, wo eine Station geplant ist. Im März 2021 soll die Gas-Pipeline in Betrieb genommen werden.

Jetzt liegt der Beschluss der Bezirksregierung Düsseldorf vor, es kann gebaut werden. In Tönisviorst-St. Hubert, wo eine Gasdruckmessstation geplant ist, wurde am 1. April begonnen. Die Rohre werden so tief verlegt, dass in der Regel 1,20 Meter Erde darüber liegt. Das Baulos 3 betrifft eine Länge von 44 Kilometern. Im Monat arbeiten sich die Bagger sieben Kilometer vor. Insgesamt wird für die Strecke St. Hubert bis Hochneukirch mit sechs Monaten gerechnet. Mit den vorbereitenden Arbeiten wird man im Kreis Neuss bereits in einem Monat etwas bemerken können. Die Gasfernleitung verläuft parallel der A44. Dann macht die Leitung einen deutlichen Knick nach Süden und verläuft östlich von Willich und Schiefbahn durch landwirtschaftliche Flächen, um dann unter der A52 und der B7 weiter in den Kreis Neuss zu gelangen. Die Trasse verläuft an der Grenze von Kaarst und Korschenbroich Richtung Süden bis zur nächsten Gasdruckmessstation Glehn. Dort macht die Trasse einen Knick nach Südwesten und verläuft östlich an Mönchengladbach vorbei bis zur Station Hochneukirch. Weiter geht es dann Richtung Aachen.