Gewerbegebiet Jüchen : Grundstücksverhandlungen nach BMW-Rückzug

Jüchen Die Wirtschaftsförderung meldet Bau- und möglicherweise Grundstücksverkaufsfortschritte an der Robert-Bosch-Straße.

Zur nächsten Hauptausschusssitzung am 12. September liegt auch der Bericht des städtischen Wirtschaftsförderers über die aktuelle Bautätigkeiten an der Robert-Bosch-Straße vor. Die Firma Automobile Stiller, die Fortuna GmbH und die Picco Bello Plast GmbH wollen laut Schröder noch in diesem Jahr die Bautätigkeiten vollenden und in die Räumlichkeiten für ihre Niederlassungen beziehen. Für ein weiteres Grundstück seien die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss. „Für das Grundstück an der B59 gibt es mehrere Interessenten“, berichtet Schröder über das „Filetstück“, das nach dem Kauf durch BMW Kohl und der Rückabwicklung wieder an die Stadt zurückgegangen ist. Die Wirtschaftsförderung befinde sich in Verhandlungen, um die beste Nutzung für die Stadt Jüchen zu erzielen.