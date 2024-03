Bauvorhaben in Jüchen Neues Wohn- und Geschäftshaus soll am Markt entstehen

Am Jüchener Markt soll neben der Volksbank ein Wohn- und Geschäftsgebäude errichtet werden. Zudem soll auch noch ein Mehrfamilienhaus an der Pastor-Haarbeck-Straße errichtet werden. Die Pläne wurden jetzt im Planungsausschuss vorgestellt, da der Bauherr eine Bauvoranfrage gestellt hatte. Es sei nur wünschenswert, dass am Markt die Fassaden neu gestaltet werden, sagte Konrad Thelen (FDP). Daher begrüße er das Vorhaben. Gerd Kuska (CDU) sagte, das Gebäude sei zwar nicht gerade schön, wie es im Plan dargestellt werde, „aber zumindest die Anzahl der Stellflächen sollen realisiert werden“, denn diese seien an dieser Stelle immer problematisch. Auch Norbert John (SPD) machte deutlich, dass das Bauvorhaben begrüßenswert sei. Zur Optik des künftigen Gebäudes sagte er: „Das Grundstück erlaubt anhand seines Zuschnitts nicht so viele Möglichkeiten.“