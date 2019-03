Autobahnlärm in Hochneukirch : Mehr Autobahnlärm in Hochneukirch

Von der Peter-Busch-Straße und dem angrenzenden Wohngebiet aus sind die Lkw auf der Autobahn über der Lärmschutzwand zu sehen und weithin zu hören. Foto: Gundhild Tillmanns

Jüchen Seitdem die an die Wohngebiete angrenzende Autobahn 44n in Betrieb genommen worden ist, wird von den Bürgern über eine deutliche Zunahme der Lärmbelastung geklagt. Das ist aber in den neuen Lärmaktionsplan nicht eingeflossen.

Von Gundhild Tillmanns

Wenn es nach der Stadtverwaltung geht, dann wird der Stadtrat am Donnerstag der Fortschreibung des Lärmaktionsplanes zustimmen, obwohl es „Störfeuer“ aus Hochneukirch gibt. Denn seitdem die an die dortigen Wohngebiete angrenzende Autobahn in Betrieb genommen ist, wird von den Bürgern über eine deutliche Zunahme der Lärmbelastung geklagt. Diese Entwicklung und Klagen sind aber in den neuen Lärmaktionsplan nicht eingeflossen. Die Stadt argumentiert, die Hochneukircher hätten sich im Gegensatz zu den Anwohnern an der B59-Ortsdurchfart in Jüchen im Beteiligungsverfahren nicht gemeldet. Außerdem sei der neue Lärmaktionsplan vor der Inbetriebnahme der neuen Autobahn abgefasst worden. Und die Verwaltung sieht sich im Zugzwang. Denn eine Aussetzung der Überarbeitung des Lärmaktionsplanes sei nicht zulässig, hat das Landesumweltamt der Stadt Jüchen mitgeteilt. Der Rat soll deshalb nach der Vorstellung der Stadt am Donnerstag dem neuen Lärmaktionsplan unter dem Vorbehalt seine Zustimmung erteilen, dass die veränderte Situation des Autobahnlärms erneut bewertet wird, sobald für den betroffenen Straßenabschnitt aktuelle Verkehrszahlen verfügbar sind.

Allerdings versucht FWG-Fraktionsvorsitzender Gerolf Hommel jetzt mit einem Schreiben an alle Ratsfraktionen den Widerstand gegen die Verabschiedung des Lärmaktionsplanes aufzubauen. Er kündigt an, die FWG werde in der Ratssitzung beantragen, dass der Bürgermeister zuständigen Stellen auffordern soll, „umgehend ausreichende Lärmschutzmaßnahmen einzuleiten“. Jedes von der A44n auf die A46 fahrende Fahrzeug könne von Hochneukirch aus gesehen werden. Lkw ragen über die Lärmschutzwand, beobachtet Hommel und schließt daraus: „Wenn man also die Fahrzeuge sehen kann, ist auch kein ausreichender Lärmschutz vorhanden.“ Im Dunklen träfen sogar die Lichtkegel auf die Häuser der Anwohner.

Info Einwohner können im Stadtrat Fragen stellen Termin der öffentlichen Ratssitzung Donnerstag, 21. März, ab 18 Uhr, Haus Katz. Tagesordnung u.a. Fragen der Einwohner (nur unter diesem Punkt möglich), Interkommunales Gewerbegebiet mit der Stadt Grevenbroich, Bildung eines Ausschusses „Tagebaufolgelandschaften“, Sanierung des Obdachlosenauses in Hochneukirch, Lämaktionsplan, Erweiterung der Kita in Otzerath.

Der FWG-Chef erinnert an vorherige Debatten im Fachausschuss: „Wir haben wiederholt bemängelt, dass massive Änderungen im Verkehrsnetz nicht berücksichtigt werden und das auch nicht beabsichtigt ist.“ Das dem neuen Lärmaktionsplan zugrunde gelegte Gutachten nutze eine Verkehrszählung aus dem Jahr 2015 und beziehe sich auf das alte Autobahnnetz. Hommel betont aber: „Durch das neue Autobahnnetz kommt es logischerweise zu veränderten Verkehrsbewegungen auf allen Autobahnen und Straßen im Stadtgebiet, was auch für die B59 gilt.“

Deswegen sei es nicht nachvollziehbar, weshalb der Autobahnlärm der A46 ausgeklammert und der Fokus nur auf die B59/Ortsdurchfahrt Jüchen bei der Lärmaktionsplanung gelegt werden solle. „Der Autobahnlärm im Bereich Hochneukirch hat massiv zugenommen. Dazu kommt die Geräuschentwicklung aus dem Tagebau und der Bundesbahn“, wiederholt Hommel und erininnert, dass auch Bürgermeister Harald Zillikens im Umwelt-und Verkehrsausschuss im 15. November eine Verschärfung der Lärmbelastung für Hochneukirch eingeräumt habe. Der Autobahnlärm überstrahle mittlerweile sogar den Tagebaulärm, habe Zillikens zugegeben.