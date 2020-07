Autobahn A44n bei Jüchen : Veraltete Navis bereiten Rettern Probleme

Jüchen 40 Kilometer Autobahnen fallen in den Zuständigkeitsbereich der Feuerwehr. Nicht immer wird bei Notrufen der genaue Standort genannt, wertvolle Zeit geht verloren. Und auf der neuen A 44 geben viele Navis keine Orientierung.

Ein nicht selten auftretendes Problem: „Beim Notruf können viele Autofahrer ihren genauen Standort nicht angeben“, erklärt Harald Zillikens. Dann könne es vorkommen, „dass die Feuerwehr anrückt und feststellt, dass der Unfall auf der anderen Autobahnseite ist. Dann müssen die Fahrzeuge oft viele Kilometer bis zur nächsten Ausfahrt fahren und in Gegenrichtung wieder auffahren“. Das Problem sei bundesweit bekannt, doch im Jüchener Zuständigkeitsbereich gibt es ein weiteres Phänomen. „Die neu gebaute A 44 ist auf vielen Navigationsgeräten noch nicht verzeichnet. Das Navi zeigt dann ,offroad’ an“, weiß Zillikens. „Darüber hinaus ist die Beschilderung aus Richtung Aachen nach Jüchen schwer zu verstehen. Wir haben den Landesbetrieb Straßen.NRW darauf angesprochen. Dort wurde uns zugesagt, die Ausschilderung zu verbessern.“ Dennoch bleibt das Problem, dass die Leitstelle beim Notruf nicht immer den genauen Standort erfährt. „Der Leiter der Feuerwehr, Heinz-Dieter Abels, wird sich an die Stadt Bedburg mit dem Vorschlag wenden, dass bei Einsätzen auf der A 44 beide Wehren sofort parallel alarmiert werden. Das ist zwar doppelter Aufwand“, trage aber zur schnellen Hilfe bei, sagt der Bürgermeister.

A 44 Von Ausfahrt Odenkirchen bis Kreuz Jackerath, in Richtung Mönchengladbach von Holz bis Odenkirchen. Bedburg ist für Abschnitt von Jackerath bis holz in Richtung Düsseldorf zuständig.

Die Feuerwehr Jüchen macht außerdem auf ihrer Homepage auf das Thema „Notrufe von der Autobahn“ aufmerksam. So könnten auf Navigationsgeräten und bei Kartendiensten auf Handys Standort und Koordinaten abgerufen werden. Anhaltspunkte zum Standort würden auch Angaben auf großen Schilderbrücken und kleinere Schilder mit dem Autobahnkilometer am Fahrbahnrand bieten. Sei der Standort nicht bekannt, würden „wertvolle Sekunden und Minuten verloren“ gehen.

In den vergangenen Wochen wurden die Einsatzkräfte zu zwei Unfällen mit tödlichem Ausgang auf die A 44 gerufen. Am 27. Juni erlag ein 18-Jähriger am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Sein Wagen war auf der Verbindungsfahrbahn auf die A 46 gegen den Betonanker einer Schilderbücke geprallt. Kurz darauf starb in der Nacht zum 5. Juli ein 28 Jahre alter Mönchengladbacher bei einem Unfall.