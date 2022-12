Politik in Jüchen FWG fordert wieder Rederecht für Sachverständige in Ausschüssen

Das sieht auch Stadtsportverbandschef Heinz Kiefer so. In der vergangenen Sportausschusssitzung hatte er zu mehreren Tagesordnungspunkten Fragen oder Kritik. Ausschussvorsitzender Stefan Heckhausen (CDU) bat ihn, seine Anmerkungen gesammelt beim letzten dieser Punkte vorzutragen. So fasste der Ausschuss einen Beschluss zu Zuschüssen, ohne dass Kiefer sich zuvor dazu äußern durfte. „Warum sitze ich dann hier?“, fragte er. Als er seine Anmerkungen dann vortrug, stellte Konrad Thelen (FDP) nach einiger Zeit mit Hinweis auf ausgeschöpfte Redezeit einen Antrag zur Geschäftsordnung, auf Beendung der Ausführungen. „Das haben wir alles schon gehört“, so Thelen. „Diese Sitzung war einfach respektlos“, sagt Kiefer. „Ich unterstütze den Antrag der FWG. Es sorgt für mehr Transparenz, wenn sich Sachverständige selbst einbringen können und nicht warten müssen, dass man sie fragt.“ Bei Sportthemen sollte doch die Meinung des SSV als Vertreter der Vereine von Interesse sein, sagt Kiefer. „Mit der heutigen Regelung sind wir von der Meinungsbildung in Sitzungen weitgehend ausgegrenzt“, er vermisst „den Dialog“.