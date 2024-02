Ausbildungsbörse „Fit for Work“ in Grevenbroich Rund 300 Schüler informieren sich über berufliche Chancen

Wie groß die Angebotspalette ist, unterstrich Rainer Imkamp: „In Deutschland gibt es 324 anerkannte Ausbildungsberufe und tausende Studienmöglichkeiten – mir geht das Herz auf, wenn ich in Räume wie an der Käthe-Kollwitz-Gesamtschule komme, in denen Menschen engagiert so viele berufliche Perspektiven präsentieren“, sagte der Leiter der hiesigen Agentur für Arbeit.