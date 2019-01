NRW-Förderung geht nach Jüchen : NRW fördert neue Sportklasse an der Gesamtschule

Jüchen Die Gesamtschule Jüchen erhält Landesmittel für ihre neue Sportklasse, die nach den Sommerferien startet. Schulleiterin Susanne Schumacher sagt: „Wir freuen uns sehr, dass unser Konzept einer Sportklasse mit Schwerpunkt Basketball die Jury überzeugt hat und wir den Zuschlag erhalten haben.

Die finanzielle Unterstützung eröffnet uns die Rahmenbedingungen für die sportliche Förderung der Kinder in Zusammenarbeit mit dem Verein SG Gierath zu optimieren.“ Bürgermeister Harald Zilikens lobt: „Der intensiven Vorarbeit der Gesamtschule ist es zu verdanken, dass diese Förderung so schnell auf den Weg gebracht werden konnte und damit die Bewerbung erfolgreich war.“ Das neue Landesprojekt „Sportplatz Kommune - Kinder- und Jugendsport fördern in NRW“ unterstützt Kommunen in Nordrhein-Westfalen. Mit dem Förderprogramm soll von 2019 bis 2022 der Kinder- und Jugendsport vor Ort in Kitas, Schulen und Sportvereinen ausgebaut und weiterentwickelt werden.