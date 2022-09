Dorfgemeinschaft Neuenhoven-Schlich : Andy und Nicole Heuschele gekrönt

Neuenhoven-Schlich Die Dorfgemeinschaft Neuenhoven-Schlich hat ein neues Königspaar. Zum Abschluss des Heimatfestes wurden Andy und Nicole Heuschele gekrönt.

Der König (39) wohnt seit 2007 in Neuenhoven. Er hatte etwas gebraucht, um sich an das Dorfleben und die hiesigen Gebräuche zu gewöhnen.

2017 trat er dann dem Jägerzug Edelweiß Schlich bei, gehört als Beisitzer dem Vorstand an. Beruflich arbeitet der gelernte Kaufmann in der Logistiksparte eines großen Handelsunternehmens Wie er wurde Nicole Heuschele (47) in Mönchengladbach geboren, als Kleinkind zog sie nach Neuenhoven. 1989 gründete sie mit weiteren Kirmesbegeisterten Mädchen aus der Dorfgemeinschaft die „Dorfspatzen“. Die Einzelhändlerin leitet ein Geschäft in Grevenbroich.