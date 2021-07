Großeinsatz am Sonntag : Anbau brennt in Neuenhoven

Neuenhoven Die Jüchener Feuerwehr wurde am Sonntagabend zu einem Brand nach Neuenhoven alarmiert. Gegen 18 Uhr stand der Anbau eines Einfamilienhauses an der Blumenstraße in Flammen.

Bereits auf der Anfahrt konnten die anrückenden Kräfte eine massive Rauchentwicklung feststellen. Am Einsatzort angekommen, starteten die rund 50 Kräfte unter der Leitung von Feuerwehr-Chef Heinz-Dieter Abels einen massiven Löschangriff. Zwei mit Atemschutzgeräten und Strahlrohren ausgerüstete Trupps rückten vor, zudem wurde die Drehleiter in Stellung gebracht. Auf diese Weise konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf angrenzende Gebäude ausbreitete, schilderte Abels. Menschen kamen bei diesem Einsatz, der etwa zwei Stunden dauerte, nicht zu Schaden, berichtet die Feuerwehr.

Am Einsatz beteiligt waren die Löschzüge aus Jüchen und Gierath sowie die Löschgruppen aus Kelzenberg und Waat. Was die Feuerwehrleute begrüßten: Angesichts der heißen Witterung, die am Sonntag herrschte, wurden sie von Anwohnern der Blumenstraße mit reichlich Kaltgetränken versorgt.

(NGZ)