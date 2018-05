Jüchen: Ampeln für Sehbehinderte an der B 59 und der L 116

Jüchen In Jüchen und Gierath sind Ampelanlagen mit Vibrationstastern und Signalen für Sehbehinderte nachgerüstet worden.

Die Gemeinde Jüchen hat sich mit der Anregung an Straßen.NRW gewandt, die Lichtsignalanlagen im Gemeindegebiet sehbehindertengerecht auszustatten. Diesem Ansinnen ist Straßen.NRW nun nachgekommen und hat nach entsprechender verkehrsrechtlicher Anordnung durch die Straßenverkehrsbehörde des Rhein-Kreises Neuss die Anlage an der B 59/Weyerstraße in Jüchen mit Vibrationstastern nachgerüstet: Das berichtet Gemeindesprecher Norbert Wolf.

Diese Taster vibrierten bei Fußgängergrün und signalisierten dem Sehbehinderten die Freigabe. Gleichzeitig erfolge auch die Umrüstung der Anlage auf energiesparende LED-Technik anstelle von Glühbirnen, fügt Wolf hinzu. Außerdem wird laut Wolf die veraltete Lichtsignalanlage an der Kreuzung L 116/L 71 in Gierath komplett erneuert. Hierzu habe die Straßenverkehrsbehörde eine neue Signalplanung in Auftrag gegeben und dem Landesbetrieb verkehrsrechtlich angeordnet. "Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am 11. Juni mit dem Aufstellen einer Baustellen-Ampelanlage.