Pandemie in Jüchen : Am Gymnasium werden nach der Eieruhr die Klassenräume gelüftet

Lehrerin Jeanette Lischka setzt diese historische Eieruhr aus der Zeit um 1930 ein, um im Klassenraum den nächsten Termin fürs Lüften zu bestimmen. Foto: privat

Alle 20 Minuten fünf Minuten lang Lüften – das ist die Regel für Schulen. Am Gymnasium Jüchen werden die in Corona-Zeiten so wichtigen Intervalle durch eine bewährte Mechanik kontrolliert: per Eieruhr.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carsten Sommerfeld

Jüchen Die Corona-Pandemie macht erfinderisch. Um den Zeitpunkt fürs nächste Lüften im Klassenraum zu ermitteln, wird am Gymnasium Jüchen auf ein in der Küche altbewährtes Mittel zurückgegriffen. „Wir setzen dafür Eieruhren ein, berichtet Jeanette Lischka, die Lehrerin ist für Öffentlichkeitsarbeit am Gymnasium zuständig. Nach 20 Minuten signalisiere die Eieruhr, dass es Zeit fürs nächste Fünf-Minuten-Lüften ist, sagt Lischka. Die Lehrerin setzt im Unterricht übrigens eine besondere Antiquität ein, Eine Eieruhr aus der Zeit um 1930“, erklärt Lischka. Das historische Teil funktioniere nach wie vor hervorragend.. Zwar kann es nicht wie CO2-Ampeln individuell den Zeitpunkt angeben, wann es wieder Zeit zum Fensteröffnen ist, doch: „Wenn Schüler es wünschen, lüften wir auch öfter als alle 20 Minuten.“

Nicht nur beim Thema Lüften hat die Pandemie die Schulen im Griff. An den weiterführenden Schulen gilt seit den Ferien wieder Maskenpflicht im Unterricht. „Die Schüler sagen: Das ist kein Vergnügen, muss aber sein“, sagt Lischka.

Was ebenfalls sein muss: Das Gymnasium sagt mehrere Termine ab. Zudem würden „sämtliche Klassenfahrten und Exkursionen“ im ersten Halbjahr“ entfallen, erklärt Jeanette Lischka. „Wir können nicht mit Verlässlichkeit planen und müssten mit Stornokosten rechnen“, begründet sie. Auf Online-Angebote werden andere Termine umgestellt. Eigentlich war für Samstag, 7. November, am Gymnasium der Tag der offenen Tür vorgesehen. „Wir hatten bereits mit einem reduzierten Teilnehmerkreis und Voranmeldung geplant. Doch angesichts der aktuellen Infektionszahlen können wir nach Absprache mit der Stadt auch dieses Konzept nicht verwirklichen.“ Die Alternative: Der Tag der offenen Tür findet mit Hilfe der Online-Plattform Moodle statt, die auch für den Unterricht genutzt wird. „Die Interessenten, die am Samstag kommen wollten, werden für die Nutzung frei geschaltet. Wahrscheinlich ab Samstag würden sich über die Plattform die einzelnen Fachschaften mit ihren Angeboten, teilweise auch mit Experimenten vorstellen. Vielleicht gebe es auch einen virtuellen Rundgang durch die Schule. Ein Vorteil: Eltern und Viertklässler können sich über einen längeren Zeitraum informieren.