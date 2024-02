Am 8. September 2024 feiert Jüchen wieder ein Stadtfest Platz für die nächste „Sommersause“ ist schon jetzt komplett ausverkauft

Die Varius-Werkstätten hatten erst vor Kurzem eine neue Betriebsstätte an der Neusser Straße eröffnet. Neben einem Bistro soll dort auch noch ein Unverpacktladen hinzukommen. „Mit Küche und Gastronomie hätten wir an unserem Standort eigentlich alles, was man für die Sommersause braucht”, sagt Betriebsstättenleiter Dirk Moldenhauer, der in diesem Jahr noch auf dem Marktplatz ausstellen wird. Damit Besucher diesen zahlreich erreichen können, werde der Motorrad-Ausstatter Polo wieder Parkplätze und Shuttlebusse zum Markt bereitstellen, kündigt Peter Sonnet an.