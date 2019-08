Stadtverwaltung Jüchen : Stadt begrüßt die ersten Auszubildenden

Jüchen Erstmals wurden Nachwuchskräfte, die die Verwaltung und die Kindertagesstätten künftig verstärken als städtische Auszubildende und Praktikanten eingestellt.

Die Begrüßung der neuen Auszubildenden und Jahrespraktikanten war jetzt auch für den Jüchener Bürgermeister Harald Zillikens eine Premiere. Erstmals wurden Nachwuchskräfte, die die Verwaltung und die Kindertagesstätten künftig verstärken als städtische Auszubildende und Praktikanten eingestellt. Es sind Mirko Geisendorf, Ina Homann, Sarah Sieben, Simone Leinesser, Jana Thomaßen, Katharina Schornstein, Sabine Hutmacher, Jana Kraehl, Katharina Ridzewski und Nina Stephan. An den sehr vielseitigen Berufsbildern und Ausbildungsabläufen ändert sich aufgrund des Umstandes der Stadtwerdung formal jedoch nichts. Nachdem die städtischen Kindertagesstätten im vergangenen Jahr erstmals Erfahrungen mit der neu organisierten praxisintegrierten Erzieherausbildung sammeln konnten, begrüßen die Einrichtungen in Jüchen, Hochneukirch, Stessen und Garzweiler jetzt neben fünf Jahrespraktikantinnen, die die Ausbildung in der klassischen Form ablegen, erneut vier Kräfte für die dreijährige praxisintegrierte Ausbildung.