Dorfgemeinschaft „Allrath aktiv“ feiert 15. Geburtstag Allrather bringen ihre Party-Location wieder auf Vordermann

Verschrieben hat sich die Gemeinschaft seither der Dorfentwicklung und -gestaltung von Allrath. 38 Projekte konnten sie seitdem realisieren. Aktuell versucht der Verein, zwei öffentlich zugängliche Defibrillatoren zu beschaffen, die an der Grillhütte und an der ehemaligen Grundschule am Allrather Platz zu finden sein sollen. „Wir versuchen, die vorhandenen Baustellen der Gemeinde abzudecken“, sagt Hassels. So auch den Bedarf nach einem Dorftrödelmarkt, den der Verein im Mai 2023 zum ersten Mal organisierte und viel positive Resonanz fand. Dieser wird auch dieses Jahr – am 16. Juni – wiederholt und gilt als inoffizielle Geburtstagsfeier des Vereins. 74 Trödler haben sich bereits angemeldet. Die Grillhütte mit Cocktailbar und allerlei Snacks wird zum zentralen Schlemmer- und Feierpunkt des Marktes. Nach dem Trödeln kann zudem um 18 Uhr dem Chorkonzert in der Kirche gelauscht werden. Anmeldungen für Trödelstände werden noch bis zum 1. Juni vom Verein angenommen.