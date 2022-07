Nach Schützenfest in Aldenhoven : Noch besteht Hoffnung auf einen Kronprinzen

Aldenhoven Das Aldenhovener Schützenfest endete ohne Bewerber für das Kronprinzenamt. Präsident Joachim Schröder erklärt, wie es nun weitergeht.

Am letzten Schützenfesttag hatte nach dem Pfänderschießen der Königsvogelschuss am Schießstand angestanden. „Wir haben eine Stunde lang gewartet, es hat sich kein Bewerber gemeldet. Ich habe mehrere Male zum Schießen aufgefordert“, sagt Joachim Schröder. Doch ein Nachfolger für das Königspaar Bernhard und Monika Both fand sich nicht. Im Jahr 2019 war Bernhard Both in die Bresche gesprungen, nachdem auch damals zunächst ein Bewerber für das Kronprinzenamt fehlte. Drei Jahre lang blieb das Paar im Amt, da Corona-bedingt das Schützenfest 2020 und 2021 ausfallen musste. In diesem Jahr waren die Paraden mit rund 400 Teilnehmern besonders beeindruckend, zudem wurden sechs statt vier Musikkapellen verpflichtet.