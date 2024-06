Kunstprojekt des Gymnasiums Jüchen Schüler stellen in einem verlassenen Glashaus aus

Mit „Licht im Glashaus“ sollen viele Botschaften vermittelt werden: Die erste zeigt sich in den zu Lochkameras umfunktionierten Zigarrenschachteln. „Ich wollte unseren Digital-Natives den alten Bezug zur Fotografie näherbringen. Langsamer als mit diesen Steinzeit-Fotoapparaten kann man gar nicht knipsen“, sagt Künstler und Kunstlehrer Michael Friedrich. Durch den Exkurs in die Vergangenheit der Schwarz-Weiß-Fotografie sollen Schüler und Besucher die heutigen Möglichkeiten ganz anders wahrnehmen, so der 68-Jährige. Auch wenn es viele Versuche gebraucht hat, um die richtige Beleuchtung für gute Fotos herauszufinden, gefiel Katharina das Arbeiten mit den analogen Kameras und das Entwickeln in der Dunkelkammer am besten.