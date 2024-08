Aktive Radfreunde in Jüchen Einmal Brunssummerheide und wieder zurück

Von Anfang April bis Ende September veranstalten die Radfreunde jeden Freitag eine Feierabendtour. Treffpunkt ist stets um 18 Uhr der Marktplatz in Jüchen. Von dort aus geht es dann 25 Kilometer in die Umgebung der Stadt. An den Sonntagen stehen die längeren Touren auf dem Programm. So geht es etwa am 25. August in die Brunssummerheide an die niederländische Grenze und sechs Tage später zum Suppenessen auf Gut Heimendahl bei Kempen.