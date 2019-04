Jugendarbeit in Jüchen : Hoch3 gründet Akademie für Erlebnispädagogik

Jüchen In speziellen Kursen vermittelt die hoch3-Akademie praktisches Wissen aus der Abenteuer- und Erlebnispädagogik, bildet Interessenten zu zertifizierten Erlebnispädagogen (beQ) aus und bietet Weiterbildungsprogramme zu besonderen Themen der Abenteuer- und Erlebnispädagogik an.

Die Jüchener Firma hoch3 hat jetzt eine Akademie gegründet, die erlebnispädagogische Weiterbildungsprogramme anbietet. Geschäftsführer Thomas Sablotny sagt dazu: „Unser Ziel ist es, Pädagogen, Sozialarbeiter und andere Profis gezielt in der Erlebnispädagogik zu qualifizieren und ihnen die Potenziale dieses Konzeptes für ihre Praxis zu vermitteln. Zugleich steht unsere strukturierte Ausbildung zum zertifizierten Erlebnispädagogen allen Interessenten offen, die dadurch den beruflichen Einstieg in diesen Bereich suchen.“ Die hoch3-Akademie ist ein Angebot der gemeinnützigen Unternehmergesellschaft hoch3. Praktiker aus allen pädagogischen und sozialen Berufsfeldern können sich in der Erlebnispädagogik fortbilden. Sablotny erläutert weiter: „Wir halten handlungsorientiertes Lernen für den geeigneten Weg, über sich selbst hinaus zu wachsen. In erlebnispädagogischen Settings fordern wir unsere Teilnehmer zu Wachstumsprozessen heraus.“ hoch3 sei mittlerweile in ganz Deutschland als Spezialistin für abenteuer- und erlebnispädagogische Programme bekannt und bilde regelmäßig auch Erlebnispädagogen aus, die mit Kids und Erwachsenen arbeiten. Aus dieser langjährigen Erfahrung heraus sei deshalb jetzt die hoch3-Akademie gegründet worden. In speziellen Kursen vermittelt die hoch3-Akademie relevantes theoretisches und praktisches Wissen aus der Abenteuer- und Erlebnispädagogik, bildet Interessenten zu zertifizierten Erlebnispädagogen (beQ) aus und bietet Weiterbildungsprogramme zu besonderen Themen der Abenteuer- und Erlebnispädagogik an.