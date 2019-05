Europawahl in Jüchen : Wahlbenachrichtung ging an eine Demenzkranke

Jüchen Der pflegende Ehemann beschwert sich. Die Stadt verweist auf neue Regeln: Auch Betreute dürfen wieder wählen.

Für Horst Brockmann aus Gierath wurde die Europawahl am Sonntag durch ein persönliches Ärgernis überschattet: Gemeint ist die Wahlbenachrichtigung, die er nicht nur für sich, sondern auch für seine 86-jährige, schwer demenzkranke Ehefrau an die Wohnadresse in Gierath erhalten habe. Der 82-Jährige schimpft: „Es hätte doch bekannt sein müssen, dass meine Frau nicht mehr in der Lage ist zu wählen.“ Schon vor Jahren sei sie vom Medizinischen Dienst untersucht worden: „Meine Frau hat den Pflegegrad drei“, betont Brockmann, der meint, dass diese Information seitens des MDK auch bei der Stadt Jüchen und damit dem Wahlamt hätte hinterlegt werden müssen. Besonders verärgert sei er aber aus dem Grunde: „Man wird als pflegender Angehöriger mit allem alleine gelassen. Nur wenn es um die Stimmen bei der Wahl geht, dann existiert meine Frau auf einmal wieder für die Öffentlichkeit“, folgert er voller Bitterkeit.