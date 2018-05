Jüchen: Ärger über Rollsplit auf der Straße

Jüchen In Holzbüttgen wurden Straßen ausgebessert und mit Rollsplit bedeckt.

Rund vier Wochen ist es her, dass die Fahrbahn am Topasweg und am Opalweg ausgebessert wurde. "Nach Aussage der Stadt war sie wohl renovierungsbedürftig", sagt Klaus Hinz, der am Topasweg wohnt. Er und einige seiner Nachbarn ärgern sich über den aktuellen Zustand der Straße. "Alles ist mit Rollsplit übersäht", sagt er. Den trage man nicht nur mit den Schuhen ins Haus oder ins Auto, auch sein Fahrradreifen sei durch einen solchen Splitter bereits kaputt gegangen.