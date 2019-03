ADFC in Jüchen: 71-Jähriger schafft es auf dem Rad von Jüchen bis nach Leipzig

Jüchen/Leipzig Die sorgfältige Planung der Leipzig-Tour dauerte etliche Tage. Vier Tages-Etappen mit jeweils 120 bis 130 Kilometern und vorgebuchten Unterkünften wurden ausgetüftelt.

Mit dem Fahrrad von Jüchen bis Leipzig zu fahren: „Na und?“, werden viele zunächst einmal fragen. Spezieller wird das, wenn ein 71-Jähriger die geplanten 550 Kilometer in viereinhalb Tagen fahren will, um Verwandte zu überraschen. Dabei geht es auch durchs Bergische Land, Sauerland, übers Rothaargebirge. Die sorgfältige Planung dauerte etliche Tage. Vier Tages-Etappen mit jeweils 120 bis 130 Kilometern und vorgebuchten Unterkünften wurden ausgetüftelt. Die letzte Etappe war mit etwa 40 Kilometern geplant. Gefahren wurde mit einem Pedelec mit zwei Akkus, zwei Heckpacktaschen und einer Gepäckträgertasche für alle Reiseutensilien.

Auf der ersten Etappe bis Attendorn gab es das erste Problem, weil die Rheinfähre Zons-Urdenbach wegen Hochwasser nicht fuhr. Der Umweg über die Fleher Brücke bedeutete etwa zusätzliche 26 Kilometer. Danach folgten etliche sehr schön zu befahrende ehemalige Bahntrassen. Nach 148 Kilometern bei bestem Wetter war am ersten Abend die Unterkunft in Attendorn erreicht.

Auf der zweiten Etappe bis Waldeck mussten viele Steigungen überwunden werden. Geplant waren 125 Kilometer, am Ende waren es nur 130 Kilometer Tagesleistung, die es aber aufgrund der topografischen Gegebenheiten in sich hatten. Knapp am Kahlen Asten mit 841 Höhenmetern und Restschnee vorbei, galt es, mühsame, trotz elektrischer Unterstützung, kraftraubende Anstiege zu bewältigen. Nach Erreichen des Edersees ging es mit der letzten Stromresreve zum Nachtquartier in Waldeck.